Прохор Шаляпин ведет счет жителей, кому за 100 лет, в Москве
Фото: Instagram/shalyapin_official
Народная артистка России Евгения Алтухова на днях отметила вековой юбилей. С примечательной датой ее поздравил 40-летний музыкант Прохор Шаляпин, опубликовав совместное фото в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации Шаляпин написал:
"Поздравили с вековым юбилеем народную артистку РСФСР выдающуюся певицу (меццо-сопрано) и педагога Евгению Алтухову! Желаю всем выглядеть так же хорошо, как Евгения в свои 100 лет! Иметь светлый ум и стоять на своих ногах! Ну, а Евгении желаю от всей души еще долгих и счастливых лет жизни!"
Пользователи пришли в приятный шок от того, как выглядит юбилярша в столь почтенном возрасте.
"Это не шутка? Неужели 100 лет?" – спросили комментаторы.
Стоит отметить, что лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда" весьма охотно идет на контакт с подписчиками.
"Это не шутка. В Москве, кстати, более 5000 человек живет, кому за 100".Прохор Шаляпин
Третья супруга Шаляпина скончалась в 2021 году от коронавируса.
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