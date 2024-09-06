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Прохор Шаляпин ведет счет жителей, кому за 100 лет, в Москве

Прохор Шаляпин ведет счет жителей, кому за 100 лет по Москве, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:41 Фото: Instagram/shalyapin_official
Народная артистка России Евгения Алтухова на днях отметила вековой юбилей. С примечательной датой ее поздравил 40-летний музыкант Прохор Шаляпин, опубликовав совместное фото в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Шаляпин написал:

"Поздравили с вековым юбилеем народную артистку РСФСР выдающуюся певицу (меццо-сопрано) и педагога Евгению Алтухову! Желаю всем выглядеть так же хорошо, как Евгения в свои 100 лет! Иметь светлый ум и стоять на своих ногах! Ну, а Евгении желаю от всей души еще долгих и счастливых лет жизни!"

Пользователи пришли в приятный шок от того, как выглядит юбилярша в столь почтенном возрасте.

"Это не шутка? Неужели 100 лет?" – спросили комментаторы.

Стоит отметить, что лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда" весьма охотно идет на контакт с подписчиками.

"Это не шутка. В Москве, кстати, более 5000 человек живет, кому за 100".Прохор Шаляпин

Третья супруга Шаляпина скончалась в 2021 году от коронавируса.

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