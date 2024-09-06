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Мошенники выписали тещу Иосифа Пригожина из квартиры

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55-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя ситуацию с обманутой певицей Ларисой Долиной, которая лишилась квартиры, привел случай из собственной семьи, сообщает Zakon.kz.

На одном из мероприятий Пригожин рассказал, что мошенники выписали первую тещу из квартиры без нее.

По его словам, со злоумышленниками ничего не получится сделать.

"Есть два пути: либо ты нарушаешь закон, берешь ружье и начинаешь их отстреливать сам, либо ты живешь по закону, но закон тебя не защищает…".Иосиф Пригожин

В продолжении, как отмечено в публикации издания "Страсти", бизнесмен уточнил, что квартира первой тещи находилась в Чертаново.

"Она пришла, вставляет ключ в замок и попасть домой не может. Женщину кинули, никто ее не защитил. Я считаю, что это преступление нужно приравнять к терроризму, особенно если обманывают пожилых людей, детей", – заявил Пригожин.

Ранее 68-летняя российская эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попросила предоставить ей государственную защиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье.

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