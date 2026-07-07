Иосиф Пригожин раскрыл секрет "вечной молодости" Валерии

Поклонники 58-летней российской певицы не устают рассыпаться в комплиментах ее потрясающей форме. Супруг звезды, продюсер Иосиф Пригожин, поделился ее секретами с публикой, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам Иосифа Пригожина, его жена всегда была стройной и красивой.

"Валерия пропадает часами в спортивном зале, она правильно питается и занимается йогой. Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка! Не каждая 20-летняя сможет похвастаться такой фигурой и подтянутым лицом", – цитирует продюсера "Общественная служба новостей".

Он отметил, что главный секрет звезды заключается в правильном подходе к питанию, рабочему режиму и сну. По его мнению, необходимо высыпаться и вовремя восстанавливаться, чтобы кожа максимально долго оставалась молодой и свежей.

"Все эти рекомендации Валерия соблюдает: она не ест мусорную еду, много времени проводит в зале и работает тоже немало. Когда ты занимаешься любимым делом, то автоматически продлеваешь себе жизнь, потому что горишь своим детищем. А это в вопросе продления молодости тоже играет не последнюю роль", – подытожил муж знаменитости.

Между тем супруг Сати Казановой Стефано Тиоццо в интервью откровенно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после создания семьи.