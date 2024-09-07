"Не осталось артисток": продюсер рассказал о будущем Алсу после развода

Российский продюсер Евгений Морозов высказался о том, какое будущее ждет Алсу на сцене после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Морозов, который занимался организацией первых концертов певицы после победы на "Евровидении", дал интервью aif.ru и оценил шансы Алсу на российской эстраде.

"Раньше считалось, что на корпоративах петь унизительно, она никогда там не выступала. Так как у нее не было цели зарабатывать деньги. Она изначально не бедный человек", – сказал продюсер.

Он добавил, что сейчас у Алсу есть все шансы добиться успеха при условии работы с "правильным" продюсером, и развод здесь ей только на пользу.

"Освободилось много мест, в России в целом не осталось артисток. Без обид, но Лолита старая. Долина, понятно. Орбакайте не существует. "ВИА Гры" нет. Полины Гагариной также нет. Все эти уличные девицы, которые пели в разных герлзбэндах – мы даже их не обсуждаем", – приводит примеры Морозов.

"Трон" российского шоу-бизнеса продюсер назвал пустым и выразил уверенность, что его Алсу смогла бы взять "без боя".

Ранее Алсу на своей странице в соцсетях рассказала, как ей живется после развода с супругом.

Пара официально развелась 27 августа 2024 года. Как пояснил адвокат певицы, недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между ними больше продолжаться не может.