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Бывший возлюбленный Пугачевой не платил налоги и собрался вернуться на сцену

Пугачева, Челобанов, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 14:25 Фото: Instagram/chelobanov
Бывший возлюбленный певицы Аллы Пугачевой, композитор Сергей Челобанов, задолжал российской налоговой службе крупную сумму и собрался вернуться на сцену, сообщает Zakon.kz.

Долг, о котором музыкант якобы не знал, составляет порядка 430 тысяч рублей (более двух млн тенге), пишет Mash.

Помощник композитора Анатолий Борисов сообщил, что Челобанов планирует возобновить творческую карьеру в феврале 2025 года. Он также подчеркнул, что его теперь ничего не связывает с бывшей музой и любимой женщиной Аллой Пугачевой. Собеседник журналистов пояснил, что связь артистов прервалась после ее очередного замужества.

Сергей Челобанов был вместе с Аллой Пугачевой в течение трех лет, но в 1994 году они разошлись, и она вышла замуж за певца Филиппа Киркорова. Композитор написал для артистки хит "Целуй меня, девочка", за которым последовал ряд других песен, в том числе "Девочка" и "Девушка". Он также был лидером группы H-band.

Ранее Аллу Пугачеву и Максима Галкина призвали лишить родительских прав. С таким заявлением движение "Ветераны России" обратилось к Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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