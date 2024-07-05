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Столетняя деревянная архитектура Петропавловска восхитила Казнет

Столетняя деревянная архитектура Петропавловска восхитила Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 23:11 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко съездил в Петропавловск и сделал красивые фотографии, сообщает Zakon.kz.

5 июля он на своей странице в Instagram опубликовал серию снимков. 

"Деревянная архитектура Петропавловска. Как многолик наш Казахстан! Вчера фотографировал юрты на жайлау в горах Капала, а сегодня совершенно другая картина – деревянное зодчество в исторической части Петропавловска. Этот район называется – Подгора, так как находится под горой. Уникален тем, что здесь сохранилось много деревянных домов возрастом более ста лет", – написал фотограф.

Он отметил, что композиционная доминанта района – очень колоритный собор Петра и Павла, построенный в 1821 году.

"Деревянные домики, узорчатая резьба, палисады и березки, и все это на фоне старинной церкви – отличное сочетания для душевных фотографий. Центральная улица района несколько лет назад была облагорожена, здесь создали, что-то похожее на музей под открытым небом с историческими домами. К сожалению, этой весной Подгора сильно пострадала от паводков. Многие дома были полностью разрушены. Тем не менее уцелевшие здания все также притягивают взгляд. Сделал подборку снимков, посмотрите на красоту и разнообразие нашей страны!" – заключил блогер.

Красивые снимки восхитили подписчиков и они оставили множество комментариев: 

  • Там где-то среди этих деревянных домиков есть улица Побелянского, это предок моего мужа.
  • Красивая церковь! А дома уютные!
  • Красота натуральная с душой, как живая.
  • Очень красиво, уютно, все из детства. Ставни резные, церковь, заборчики, зелень...Все домики сделаны своими руками, с теплотой. Смотришь и такое умиротворение, спокойствие...И как-будто и нет никакой современной суеты и тревоги за будущее. Это нужно сохранить для потомков. Наверняка, каждый домик – это своя история. 

Ранее Дмитрий Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами. 

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