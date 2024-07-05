Столетняя деревянная архитектура Петропавловска восхитила Казнет

Известный фотограф Дмитрий Доценко съездил в Петропавловск и сделал красивые фотографии, сообщает Zakon.kz.

5 июля он на своей странице в Instagram опубликовал серию снимков.

"Деревянная архитектура Петропавловска. Как многолик наш Казахстан! Вчера фотографировал юрты на жайлау в горах Капала, а сегодня совершенно другая картина – деревянное зодчество в исторической части Петропавловска. Этот район называется – Подгора, так как находится под горой. Уникален тем, что здесь сохранилось много деревянных домов возрастом более ста лет", – написал фотограф.

Он отметил, что композиционная доминанта района – очень колоритный собор Петра и Павла, построенный в 1821 году.

"Деревянные домики, узорчатая резьба, палисады и березки, и все это на фоне старинной церкви – отличное сочетания для душевных фотографий. Центральная улица района несколько лет назад была облагорожена, здесь создали, что-то похожее на музей под открытым небом с историческими домами. К сожалению, этой весной Подгора сильно пострадала от паводков. Многие дома были полностью разрушены. Тем не менее уцелевшие здания все также притягивают взгляд. Сделал подборку снимков, посмотрите на красоту и разнообразие нашей страны!" – заключил блогер.

Красивые снимки восхитили подписчиков и они оставили множество комментариев:

Там где-то среди этих деревянных домиков есть улица Побелянского, это предок моего мужа.

Красивая церковь! А дома уютные!

Красота натуральная с душой, как живая.

Очень красиво, уютно, все из детства. Ставни резные, церковь, заборчики, зелень...Все домики сделаны своими руками, с теплотой. Смотришь и такое умиротворение, спокойствие...И как-будто и нет никакой современной суеты и тревоги за будущее. Это нужно сохранить для потомков. Наверняка, каждый домик – это своя история.

Ранее Дмитрий Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами.

