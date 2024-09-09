Особняк и квартиры в центре Москвы: какое наследство оставил Александр Масляков

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков владел элитной недвижимостью и автопарком дорогостоящих машин, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Shot сообщил подробности о наследстве знаменитого телеведущего.

Масляков с супругой проживали в загородном особняке площадью 654 квадратных метра, расположенном в престижном поселке Жуковка. Дом, включающий бассейн, сауну, тренажерный зал и несколько спален, был приобретен в 2019 году за 390 миллионов рублей. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 600 миллионов рублей.

Также Маслякову принадлежали две квартиры в центре Москвы — на Смоленской набережной и в Малом Новопесковском переулке, однако их текущая стоимость не уточняется.

Автопарк семьи включал Maybach стоимостью 10 миллионов рублей, которым телеведущий пользовался вместе с водителем, а также минивэн KIA и Range Rover, зарегистрированные на его супругу Светлану.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощалиськазахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.

