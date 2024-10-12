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Вдову Александра Маслякова оштрафовали за ролик с иноагентами

Масляковы , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 14:49 Фото: Instagram/malysheva.live
Главный редактор телеканала "КВН ТВ", вдова экс-ведущего КВН Александра Маслякова Светлана признана в России виновной в злоупотреблении свободой средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Как объясняется в материале "Газеты.ru", поводом для разбирательств послужил тот факт, что в эфире телеканала "КВН ТВ" транслировалась архивная юмористическая зарисовка с участием Семена Слепакова и Андрея Макаревича, без указания их статуса иностранных агентов.

Масляковой назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший кавээнщик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.

Позже стало известно, что могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разрушили.

23 сентября сообщалось, что задержанный вандал оказался инвалидом детства, имеющим диагноз "Аутизм". Его поместили в психиатрическую больницу.

Могилу телеведущего полностью восстановили сотрудники кладбища.

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