Ерке Есмахан поняла, что такое настоящее счастье

Накануне, 9 сентября 2024 года, популярная казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что для нее значит настоящее счастье, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями о счастье она поделилась под публикацией в Instagram.

"Когда-то я много работала, летала, старалась везде успеть, ходила в звездных кругах, все внимание было на мне, и говорила: "Это мое счастье". Но, кажется, я поняла, что такое настоящее счастье, сидя дома, ни с кем не общаясь. Настоящее счастье – внутренний покой", – написала Ерке Есмахан.

Обращаясь к поклонникам, 39-летняя артистка спросила: "А у вас как?" Ответы не заставили себя долго ждать:

"Пусть и мы будем счастливы, как вы".

"Если в душе спокойно, то и вокруг спокойно!"

"Вы нашли настоящее счастье. Спокойствие сердца".

"Настоящее счастье – это спокойствие сердца и здоровье тела!"

"Величайшее качество человека – это стремление быть счастливым".

"В то время, как люди выходят замуж и после рождения одного ребенка теряют былую красоту, очень молодая и красивая Ерке выглядит как сестра для своих двух сыновей".

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