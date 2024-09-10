Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ерке Есмахан поняла, что такое настоящее счастье

Ерке Есмахан поняла, что такое настоящее счастье, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:41 Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне, 9 сентября 2024 года, популярная казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что для нее значит настоящее счастье, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями о счастье она поделилась под публикацией в Instagram.

"Когда-то я много работала, летала, старалась везде успеть, ходила в звездных кругах, все внимание было на мне, и говорила: "Это мое счастье". Но, кажется, я поняла, что такое настоящее счастье, сидя дома, ни с кем не общаясь. Настоящее счастье – внутренний покой", – написала Ерке Есмахан.

Обращаясь к поклонникам, 39-летняя артистка спросила: "А у вас как?" Ответы не заставили себя долго ждать:

  • "Пусть и мы будем счастливы, как вы".
  • "Если в душе спокойно, то и вокруг спокойно!"
  • "Вы нашли настоящее счастье. Спокойствие сердца".
  • "Настоящее счастье – это спокойствие сердца и здоровье тела!"
  • "Величайшее качество человека – это стремление быть счастливым".
  • "В то время, как люди выходят замуж и после рождения одного ребенка теряют былую красоту, очень молодая и красивая Ерке выглядит как сестра для своих двух сыновей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:41
Ерке Есмахан развеяла миф о беременности
, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:41

1 сентября 2024 года Ерке Есмахан показала подросших детей.

Читайте также

Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш
Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш
Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями
Димаш Кашкен и Мерей Абилова стали родителями
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Динара Халдарова
Есмахан Ерке 2024 год Артисты Эстрада Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: