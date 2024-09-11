Многодетная Баян Алагузова ответила на часто задаваемый вопрос о позднем материнстве

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова не так давно удивила всех новостью о рождении двух дочерей. Комментаторы на постоянной основе задают вопросы, не поздно ли ведущая пришла к такому серьезному шагу, сообщает Zakon.kz.

Алагузова решила ответить и рассказала, что значит снова стать мамой в 50.

Она привела интересный факт.

"Мои руки и тело помнят все. Купать, держать, кормить, убаюкивать, делать массаж, как-будто и не было этих 20 лет. Все те же эмоции, восприятие, запах младенца. Мое всегда приподнятое настроение, песенки, которые я пою, все те же, все это было, и было ровно так же". Баян Алагузова

Киноактриса подчеркнула, что никогда не была сумасшедшей мамочкой и всегда была занята чем-то еще, кроме материнства.

"Со старшей я вышла на работу, когда малышке было два месяца, с Айару в 20 дней я вещала с экрана телевизора. Все только ускорилось, на следующий день после рождения Алисы я начала новую картину. С появлением Алмуши закончила съемки и сразу приступила к новому проекту". Баян Алагузова

В продолжении она отмечает, что дети – это жизнь, не отрываясь от жизни.

"И сейчас я будто все та же Баян где-то лет 35, застрявшая в этом возрасте навсегда. Я не чувствую своих лет, не чувствую усталости, тяжести и всего прочего ненужного. Может, стала чуть мудрее?!" Баян Алагузова

О том, что Алагузова стала мамой в третий раз, стало известно 5 августа. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.