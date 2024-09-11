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Многодетная Баян Алагузова ответила на часто задаваемый вопрос о позднем материнстве

Многодетная Баян Алагузова ответила на часто задаваемый вопрос о позднем материнстве, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 09:18 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова не так давно удивила всех новостью о рождении двух дочерей. Комментаторы на постоянной основе задают вопросы, не поздно ли ведущая пришла к такому серьезному шагу, сообщает Zakon.kz.

Алагузова решила ответить и рассказала, что значит снова стать мамой в 50.

Она привела интересный факт.

"Мои руки и тело помнят все. Купать, держать, кормить, убаюкивать, делать массаж, как-будто и не было этих 20 лет. Все те же эмоции, восприятие, запах младенца. Мое всегда приподнятое настроение, песенки, которые я пою, все те же, все это было, и было ровно так же".Баян Алагузова

Киноактриса подчеркнула, что никогда не была сумасшедшей мамочкой и всегда была занята чем-то еще, кроме материнства.

"Со старшей я вышла на работу, когда малышке было два месяца, с Айару в 20 дней я вещала с экрана телевизора. Все только ускорилось, на следующий день после рождения Алисы я начала новую картину. С появлением Алмуши закончила съемки и сразу приступила к новому проекту".Баян Алагузова

В продолжении она отмечает, что дети – это жизнь, не отрываясь от жизни.

"И сейчас я будто все та же Баян где-то лет 35, застрявшая в этом возрасте навсегда. Я не чувствую своих лет, не чувствую усталости, тяжести и всего прочего ненужного. Может, стала чуть мудрее?!"Баян Алагузова

О том, что Алагузова стала мамой в третий раз, стало известно 5 августа. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.

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