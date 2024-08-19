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Баян и Турсен Алагузовы вновь стали родителями

Баян и Турсен Алагузовы вновь стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 15:15 Фото: Instagram/tursenalaguzov
19 августа 2024 года известный казахстанский продюсер Баян Алагузова заявила о рождении еще одной дочери, сообщает Zakon.kz.

Об этом 50-летняя бизнесвумен рассказала в своем Instagram, опубликовав фото с новорожденной.

"Мы ждали тебя восемь лет, и еще на 15 дней дольше, чем Алису. У нас родилась дочь Алагузова Алма Турсунгалиевна", – написала Баян Алагузова.

Шокированные подписчики поздравили Баян и Турсена Алагузовых с очередным пополнением в семье:

  • "Алма, добро пожаловать".
  • "Поздравляю, Баяна. Пусть будет счастливой!"
  • "Карамелька, я в шоке! Умеете вы с Турсеном удивлять".
  • "Вы за 15 дней стали многодетной! Догнали меня. Бауы берик болсын! Просто женщина-огонь. Вы молодец! Прям горжусь вами".

Также о рождении еще одной сестренки высказалась старшая дочь продюсера.

Баян и Турсен Алагузовы вновь стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 15:15

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

"Да... у нас снова пополнение! Мама теперь многодетная официально! У меня родилась сестренка Алмуша!" – написала в Stories Айсауле Бакытбек.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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