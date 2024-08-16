Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая

Известному казахстанскому продюсеру Баян Алагузовой продолжают присылать подарки в связи с рождением третьей дочери, сообщает Zakon.kz.

К примеру, друзья из Китая прислали для малышки Алисы необычный подарок – ползунки с дырочкой.

"Нам тут подарили китайские друзья вот такой подарочек – чемоданчик (с одеждой. – Прим. ред.). Это прикол. Помню, я видела китайских детей лет 20 назад в Пекине, и меня удивило, что у них ползунки с дырочкой. Памперсы тогда были, но пекинские дети их не носили. Это был ноябрь месяц, и они все шли с такими ползунками. Я спросила: "Почему в ноябре у них синие попки?" Но говорят: "Зато, так сказать, не нужно менять ползунки". Оказывается, этот тренд до сих пор существует. Я даже не знаю, как носить ползунки с дырочкой", – рассказала Баян Алагузова в Instagram-Stories 16 августа 2024 года.

Продюсер поблагодарила друзей из Китая и уточнила, что в чемоданчике есть и обычные ползунки.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.