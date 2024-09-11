Популярный южнокорейский блогер посетил Астану ради Всемирных игр кочевников
У блогера 17 млн подписчиков в Tik Tok и 1 млн фолловеров в Instagram.
В пресс-службе Министерства культуры и информации РК узнали, какие у него впечатления от Казахстана и его будущих коллаборациях с нашими креаторами.
@madeniet__aqparat ♬ оригинальный звук - madeniet__aqparat__ministrligi
Он признался, что посещает Казахстан во второй раз. До этого корейский блогер был в Алматы.
Основная цель его последнего визита – это Игры кочевников. Shinsama признался, что питает к ним интерес и давно мечтал лично узреть это зрелище и, конечно же, познакомиться с казахстанской культурой.
Ему понравилась погода столицы и ее приветливые люди.
Ранее сообщалось, что четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной
сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и
восемь бронзовых.