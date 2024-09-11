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Популярный южнокорейский блогер посетил Астану ради Всемирных игр кочевников

Корейский блогер посетил Астану, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 02:58 Фото: Instagram/shinsama422
Популярный южнокорейский блогер посетил Астану ради Всемирных игр кочевников. Речь идет о Shinsama – модели и креаторе, сообщает Zakon.kz.

У блогера 17 млн подписчиков в Tik Tok и 1 млн фолловеров в Instagram.

В пресс-службе Министерства культуры и информации РК узнали, какие у него впечатления от Казахстана и его будущих коллаборациях с нашими креаторами.

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Он признался, что посещает Казахстан во второй раз. До этого корейский блогер был в Алматы.

Основная цель его последнего визита – это Игры кочевников. Shinsama признался, что питает к ним интерес и давно мечтал лично узреть это зрелище и, конечно же, познакомиться с казахстанской культурой.

Ему понравилась погода столицы и ее приветливые люди.

Ранее сообщалось, что четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

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