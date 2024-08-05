Джиган с Мальдив поблагодарил Самойлову
Фото: Instagram/iamgeegun
На днях исполнителю хита "ДНК" Джигану исполнилось 39 лет. Праздник семья пышно отметила на Мальдивах. Снимками и благодарностью ко всем причастным российский рэпер поделился на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
4 июля 2024 года он разместил публикацию, в подписи которой выразил благодарности за поздравления.
"Я благодарен Господу за все, что у меня есть! Моя семья рядом и это самое главное в этот день! Огромное спасибо моей любимой жене за этот праздник!" – уточнил музыкант.
Не все комментаторы разделили с кумиром радостное событие. Многие раскритиковали звездную семью за участие в реалити-шоу.
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