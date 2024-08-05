Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Джиган с Мальдив поблагодарил Самойлову

Джиган с Мальдив поблагодарил Самойлову, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:39 Фото: Instagram/iamgeegun
На днях исполнителю хита "ДНК" Джигану исполнилось 39 лет. Праздник семья пышно отметила на Мальдивах. Снимками и благодарностью ко всем причастным российский рэпер поделился на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

4 июля 2024 года он разместил публикацию, в подписи которой выразил благодарности за поздравления.

"Я благодарен Господу за все, что у меня есть! Моя семья рядом и это самое главное в этот день! Огромное спасибо моей любимой жене за этот праздник!" – уточнил музыкант.

Не все комментаторы разделили с кумиром радостное событие. Многие раскритиковали звездную семью за участие в реалити-шоу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:39
Оксана Самойлова теряет подписчиков после участия в шоу Павла Воли
, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:39

21 июня 2024 года Оксана Самойлова презентовала новую песню старшей дочери Ариелы и сделала неожиданное заявление.

Читайте также

Disney пересмотрела график выхода фильмов киновселенной Marvel
Disney пересмотрела график выхода фильмов киновселенной Marvel
Лиза Арзамасова опубликовала фото с сыном
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном
Анастасия Московчук
Мальдивские острова 2024 год День рождения Шоу-бизнес Семья Реалити-шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
погода
Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз от синоптиков с 5 по 7 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: