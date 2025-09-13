Никакого "чугуна": Собчак и Богомолов обратились друг к другу через соцсети
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российский журналист Ксения Собчак через соцсети поздравила своего супруга режиссера театра и кино Константина Богомолова с годовщиной свадьбы, сообщает Zakon.kz.
Пост она опубликовала в Instagram.
"У меня была самая красивая и веселая свадьба с самым лучшим мужчиной во вселенной. Шестилетняя годовщина почему-то называется "чугунной", но никакого "чугуна" я не чувствую, только легкость и счастье", – написала Собчак.
Супруг Собчак тоже через соцсети признался ей в любви.
"Этой фотографии неделя. А мы с тобой шесть лет (официально). 13 сентября – день свадьбы, К+К! И сегодня такой же солнечный день как тогда (только тогда была пятница). И сегодня мы такие же счастливые как тогда. Люблю!" – написал Богомолов в Instagram.
Подписчики поздравили пару с годовщиной:
– Будь счастливы вместе всегда!
– Мне интересно: почему Ксения не рожает от такого любимого мужчины?
– Поздравляю, Ксения Анатольевна! Будьте счастливы! Да здравствует любовь.
– И правда, свадьба была у вас очень красивая. С годовщиной вас! Помню, как в СМИ пытались разглядеть ваш беременный живот.
– Этот мужчина и его любовь сделали вас счастливой, и совсем девочкой вы стали рядом с ним. Это заметно. Будьте счастливы всегда! Классные!
– Берегите свою любовь! Будьте счастливы!
Ранее неприличный жест Ксении Собчак "взорвал" Сеть.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript