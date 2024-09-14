Динара Сатжан раскрыла секрет Баян Алагузовой
Фото: Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 14 сентября провела первое торжество в честь дочки Алисы – обряд "Қырқынан шығару", сообщает Zakon.kz.
Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала серию stories, в которых поделилась с подписчиками теплыми видео важного события.
Среди приглашенных была телеведущая и ближайшая подруга Алагузовой – Динара Сатжан. На одном из видео, держа в руках маленькую Алису, она рассказала, на кого она похожа.
По мнению Сатжан, дочь похожа на папу – бизнесмена Турсена Алагузова.
Не так давно, 5 августа 2024 года, стало известно, что Алагузова стала мамой в третий раз. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.
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