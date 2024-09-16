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Арман Давлетяров призвал мужчин с гордостью носить "титул подкаблучника"

медиаменеджер, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 20:09 Фото: wikimedia
Заслуженный деятель Казахстана, российский медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал ролик, в котором объяснил, что быть подкаблучником, по его мнению, значит ценить свою семью и ничего стыдного в этом "титуле" нет, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Гордость быть подкаблучником! Я сделал осознанный выбор – семья всегда на первом месте. Много целей, амбиций, но в конце дня кто будет рядом? Жена и дети. Это те, ради кого стоит расставлять приоритеты. Эти отношения – на всю жизнь. Гордость быть подкаблучником – это гордость быть мужчиной, который не боится любви, ответственности и заботы", – подписал пост Давлетяров.

Он также отметил, что "семья – тот самый тыл, который дает силы двигаться вперед".

"И если это называют подкаблучничеством, я принимаю этот "титул" с удовольствием. А как вы относитесь к этому? Считаете ли вы, что ставить семью на первое место – это сила?" – резюмировал медиаменеджер.

Подписчики отметили, что ранее Давлетяров был другого мнения:

– В молодости вы таким не были, у вас была страшно бурная жизнь! Хорошо, что вы теперь к этому пришли. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье!

– Спустя сколько времени вы пришли к этому? Думаю, немало седых волос и нервных клеток вашей супруги было убито.

– Да, если бы все мужчины так решали, многие семьи сохранились бы.

– Вам надо проводить коучи с мужчинами. Обучать их ценностям семьи. К сожалению, многие мужчины не понимают.


Ранее Давлетяров несколько дней провел в Узбекистане. Заслуженный деятель Казахстана подробно рассказал о миссии этой поездки.

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