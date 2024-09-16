Арман Давлетяров призвал мужчин с гордостью носить "титул подкаблучника"

Ролик он опубликовал в Instagram.

Он также отметил, что "семья – тот самый тыл, который дает силы двигаться вперед".

Подписчики отметили, что ранее Давлетяров был другого мнения:

– В молодости вы таким не были, у вас была страшно бурная жизнь! Хорошо, что вы теперь к этому пришли. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье!



– Спустя сколько времени вы пришли к этому? Думаю, немало седых волос и нервных клеток вашей супруги было убито.

– Да, если бы все мужчины так решали, многие семьи сохранились бы.

– Вам надо проводить коучи с мужчинами. Обучать их ценностям семьи. К сожалению, многие мужчины не понимают.