Арман Давлетяров призвал мужчин с гордостью носить "титул подкаблучника"
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Гордость быть подкаблучником! Я сделал осознанный выбор – семья всегда на первом месте. Много целей, амбиций, но в конце дня кто будет рядом? Жена и дети. Это те, ради кого стоит расставлять приоритеты. Эти отношения – на всю жизнь. Гордость быть подкаблучником – это гордость быть мужчиной, который не боится любви, ответственности и заботы", – подписал пост Давлетяров.
Он также отметил, что "семья – тот самый тыл, который дает силы двигаться вперед".
"И если это называют подкаблучничеством, я принимаю этот "титул" с удовольствием. А как вы относитесь к этому? Считаете ли вы, что ставить семью на первое место – это сила?" – резюмировал медиаменеджер.
Подписчики отметили, что ранее Давлетяров был другого мнения:
– В молодости вы таким не были, у вас была страшно бурная жизнь! Хорошо, что вы теперь к этому пришли. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье!
– Спустя сколько времени вы пришли к этому? Думаю, немало седых волос и нервных клеток вашей супруги было убито.
– Да, если бы все мужчины так решали, многие семьи сохранились бы.
– Вам надо проводить коучи с мужчинами. Обучать их ценностям семьи. К сожалению, многие мужчины не понимают.
Ранее Давлетяров несколько дней провел в Узбекистане. Заслуженный деятель Казахстана подробно рассказал о миссии этой поездки.