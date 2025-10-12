Баян Алагузова похвасталась подарком своего мужа для футболистов "Кайрата"
Бизнесмен Турсен Алагузов заявил 20 сентября, что подарит каждому игроку "Кайрата" машину в случае победы над мадридским "Реалом". Однако в том матче алматинцы проиграли.
Независимо от исхода игры, казахстанские меценаты подарили автомобили молодым вратарям "Кайрата" Темирлану Анарбекову и Шерхану Калмурзе. Такие подарки вызвали споры в обществе. Многие посчитали, что награждать отдельных игроков неуместно, а предприниматели таким образом рекламируют себя, чем действительно способствуют улучшению результатов и внутренней атмосферы коллектива.
В ответ главный тренер Рафаэль Уразбахтин напомнил, что футбол – командная игра. По его словам, вместо машин отдельным игрокам логичнее было бы подарить автобус всей команде.
Так и произошло. О подарке своего мужа рассказала продюсер Баян Алагузова.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Между тем Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование.