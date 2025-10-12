#АЭС в Казахстане
Спорт

Баян Алагузова похвасталась подарком своего мужа для футболистов "Кайрата"

Клубу Кайрат подарили два автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 07:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
11 октября супруг продюсера Баян Алагузовой все-таки сделал подарок футбольному клубу "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен Турсен Алагузов заявил 20 сентября, что подарит каждому игроку "Кайрата" машину в случае победы над мадридским "Реалом". Однако в том матче алматинцы проиграли.

Независимо от исхода игры, казахстанские меценаты подарили автомобили молодым вратарям "Кайрата" Темирлану Анарбекову и Шерхану Калмурзе. Такие подарки вызвали споры в обществе. Многие посчитали, что награждать отдельных игроков неуместно, а предприниматели таким образом рекламируют себя, чем действительно способствуют улучшению результатов и внутренней атмосферы коллектива.

В ответ главный тренер Рафаэль Уразбахтин напомнил, что футбол – командная игра. По его словам, вместо машин отдельным игрокам логичнее было бы подарить автобус всей команде.

Так и произошло. О подарке своего мужа рассказала продюсер Баян Алагузова.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Между тем Дастан Сатпаев отправится в Катар на медицинское обследование.

Фото Алия Абди
Алия Абди
