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Илья Авербух признался, что собирается вырастить из дочери фигуристку

Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 04:17 Фото: Instagram/averbukhofficial
Российский фигурист Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. У них двое детей: сын Лев и дочь Лия. Спортсмен хочет, чтобы Лия стала фигуристкой и попала на Олимпиаду, сообщает Zakon.kz.

В августе этого года у 29-летней Лизы Арзамасовой и 50-летнего Ильи Авербуха родилась дочь Лия. Также супруги воспитывают сына Льва — мальчику исполнилось три года.

В интервью Роману Костомарову в RuTube-шоу "По душам" Илья Изяславич рассказал о самых близких людях и о том, как воспитывает детей.

Фигурист признается, уже будучи взрослым мужчиной, он совсем не ожидал встретить девушку, которую полюбит. Сейчас же спортсмен не представляет себя без Арзамасовой.

К слову, у чемпиона мира уже грандиозные планы на их общую дочь.

"У меня идея фикс – поставить ее на коньки. Я прям продавливаю эту идею аккуратненько. Уже посчитал, что теоретически можно как-то дотянуть до 75 лет, тогда дочке будет уже 24, она может уже на Олимпиаде выступать. И я себе придумал целую историю, что я еще могу увидеть ее выступающей на Олимпиаде", – говорит отец семейства.

8 сентября 2024 года дочери российского фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнился месяц. Звездная пара отметила знаменательную дату в узком семейном кругу.

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