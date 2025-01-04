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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 21:34 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова впервые показали лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

4 января Лиза Арзамасова порадовала подписчиков милым семейным видео, на котором ее супруг держит их маленькую дочку. На кадрах ребенок смеется, а старший сын звездной пары Лев рассказывает возле елки стих Деду Морозу. 

"Мои! Новогодние и домашние! И знакомьтесь, люди добрые! Наша Лиечка!" – написала актриса под постом. 

Новый пост восхитил фанатов: 

  • Какое чудо! Детки – волшебные!
  • Какая прелесть! Какие вы уже большие! Прекрасная и любимая семья!
  • Лизочка! Спасибо за видео! Как здорово!

Ранее Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков. 

Айсулу Омарова
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