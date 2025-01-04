Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова впервые показали лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года, сообщает Zakon.kz.
4 января Лиза Арзамасова порадовала подписчиков милым семейным видео, на котором ее супруг держит их маленькую дочку. На кадрах ребенок смеется, а старший сын звездной пары Лев рассказывает возле елки стих Деду Морозу.
"Мои! Новогодние и домашние! И знакомьтесь, люди добрые! Наша Лиечка!" – написала актриса под постом.
Новый пост восхитил фанатов:
- Какое чудо! Детки – волшебные!
- Какая прелесть! Какие вы уже большие! Прекрасная и любимая семья!
- Лизочка! Спасибо за видео! Как здорово!
Ранее Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков.
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