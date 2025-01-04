Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери

Фото: Instagram/liza_arzamasova

Российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова впервые показали лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

4 января Лиза Арзамасова порадовала подписчиков милым семейным видео, на котором ее супруг держит их маленькую дочку. На кадрах ребенок смеется, а старший сын звездной пары Лев рассказывает возле елки стих Деду Морозу. "Мои! Новогодние и домашние! И знакомьтесь, люди добрые! Наша Лиечка!" – написала актриса под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Новый пост восхитил фанатов: Какое чудо! Детки – волшебные!

Какая прелесть! Какие вы уже большие! Прекрасная и любимая семья!

Лизочка! Спасибо за видео! Как здорово! Ранее Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков.

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