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Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату

Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:32 Фото: Instagram/liza_arzamasova
8 сентября 2024 года дочери российского фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнился месяц. Звездная пара отметила знаменательную дату в узком семейном кругу, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказала звезда "Папиных дочек".

"Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, – "в карете". Лёвушка теперь – настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!" – написала Лиза.

Комментаторы поздравили малышку с первым месяцем и порадовались за то, что она появилась на свет в такой замечательной семье:

  • "Поздравляю! Месяц вместе".
  • "Стильная и счастливая семейка!"
  • "С днем рождения, Лия! Какое счастье, что у тебя есть такая прекрасная семья!"
  • "Поздравляю маленькую принцессу с первым месяцем в такой дружной славной компании!"

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Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.

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