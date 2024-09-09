Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату

8 сентября 2024 года дочери российского фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнился месяц. Звездная пара отметила знаменательную дату в узком семейном кругу, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказала звезда "Папиных дочек".

"Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, – "в карете". Лёвушка теперь – настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!" – написала Лиза.

Комментаторы поздравили малышку с первым месяцем и порадовались за то, что она появилась на свет в такой замечательной семье:

"Поздравляю! Месяц вместе".

"Стильная и счастливая семейка!"

"С днем рождения, Лия! Какое счастье, что у тебя есть такая прекрасная семья!"

"Поздравляю маленькую принцессу с первым месяцем в такой дружной славной компании!"

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.