Иосиф Пригожин показал 35-летнего сына

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин сегодня, 22 апреля 2024 года, опубликовал редкие фотографии со старшим сыном Дмитрием. Публикация в Instagram приурочена ко дню рождения наследника, сообщает Zakon.kz.

По словам продюсера, сыну сегодня исполняется 35 лет.

"Я, конечно же, его и себя с этим поздравляю! Для меня это все выглядит сюрреалистичным, поскольку мне кажется, что самому столько же, по крайней мере, я себя так ощущаю. Конечно же, я, как родитель, желаю своим детям только одного: оставаться порядочными, быть счастливыми, успешными и здоровыми", – написал Иосиф Пригожин, опубликовав серию снимков с сыном.

На публикацию отреагировал и сам именинник, который написал: "Спасибо, дорогой папа!"

А фолловеры Иосифа Пригожина отметили, что сын – копия отца. Они тоже присоединились к поздравлениям и пожелали наследнику продюсера здоровья и счастья:

"Копия ваша".

"Какой красивый. Поздравляю, всех благ".

"Сын очень похож на вас! С днем рождения сына!"

"Желаю стать успешным, как папа. Мне бы такого папу".

"Какой прекрасный сын! Успехов и удачи ему в жизни, а папа пусть всегда будет рядом".

"Поздравляю! Желаю ему здоровья, счастья и крепкой дружбы между вами на всю жизнь".

Отметим, что у Иосифа Пригожина трое детей. Двое из них (Дмитрий и Даная) родились в браке с Еленой Соколовой, одна (Елизавета) – в браке с Лейлой Фаттаховой. В июне 2004 года продюсер женился на Валерии. У пары нет совместных детей, но продюсер считает родными трех детей певицы (Анну, Артемия и Арсения).

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Совсем недавно день рождения отмечала супруга Иосифа Пригожина – певица Валерия, которой 17 апреля 2024 года исполнилось 56 лет. В связи с этим продюсер опубликовал трогательное обращение. Двумя неделями ранее – 2 апреля, 55-летие отмечал сам Иосиф Пригожин. Одной из первых в соцсетях его поздравила Валерия.