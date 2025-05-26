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Культура и шоу-бизнес

Танцующие Валерия и Иосиф Пригожин рассмешили поклонников

Танцующие Валерия и Иосиф Пригожин рассмешили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 20:24 Фото: Instagram/valeriya
Известная российская эстрадная певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин записали новое видео, которым 26 мая 2025 года подняли настроение своим подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах 57-летняя артистка танцует под свой трек, а ее 56-летний супруг пытается повторить движения.

"Мой-то на шпагат почти сел, осталось танец выучить. Повторяйте за нами. Если Йося может, то вы тоже справитесь. Я в вас не сомневаюсь", – обратилась к поклонникам Валерия.

Одной из первых на публикацию отреагировал бывшая жена Пригожина – продюсер Лейла Фаттахова, которая написала: "Йося, умора".

С ней согласились подписчики Валерии и Иосифа:

  • "Натуральный Шрек".
  • "Пересмотрела 5 раз".
  • "Оскара Йоси! И можно танцы преподавать!"
  • "Оскара, пожалуйста, дайте! Такая гармония".
  • "Ох уж этот безмолвный Иосиф. Самое главное – что руками он все правильно делает".
  • "Йося! Ты – гений танца! Я смеялась в голос, пересматривая это видео. От твоей мимики, движений".

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