Танцующие Валерия и Иосиф Пригожин рассмешили поклонников

Известная российская эстрадная певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин записали новое видео, которым 26 мая 2025 года подняли настроение своим подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах 57-летняя артистка танцует под свой трек, а ее 56-летний супруг пытается повторить движения.

"Мой-то на шпагат почти сел, осталось танец выучить. Повторяйте за нами. Если Йося может, то вы тоже справитесь. Я в вас не сомневаюсь", – обратилась к поклонникам Валерия.

Одной из первых на публикацию отреагировал бывшая жена Пригожина – продюсер Лейла Фаттахова, которая написала: "Йося, умора".

С ней согласились подписчики Валерии и Иосифа:

"Натуральный Шрек".

"Пересмотрела 5 раз".

"Оскара Йоси! И можно танцы преподавать!"

"Оскара, пожалуйста, дайте! Такая гармония".

"Ох уж этот безмолвный Иосиф. Самое главное – что руками он все правильно делает".

"Йося! Ты – гений танца! Я смеялась в голос, пересматривая это видео. От твоей мимики, движений".

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