Стало известно, почему Моргенштерна включили в реестр иноагентов

Стала известна причина включения российского исполнителя и шоумена Алишера Моргенштерна в реестр иностранных агентов, сообщает Zakon.kz.

Из мотивированного решения суда по иску о снятии с исполнителя статуса иноагента, с которым ознакомился ТАСС, следует, что "анализ распространяемых Моргенштерном А. Т. материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника".

"В основанном Моргенштерном А. Т. Telegram-канале освещаются события, в том числе политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти Российской Федерации решений", – следует из материалов дела.

Судом установлено, что в некоторых размещаемых публикациях выражаются сомнения относительно достоверности предоставляемой государственными органами РФ и их представителями информации.

Моргенштерн в иске к Минюсту РФ указал, что какого-либо уведомления о принятом решении не получал, является деятелем культуры, искусства, а политическую деятельность не осуществляет. Деятельность в интересах иностранного источника не ведет. По заявлению самого исполнителя, он никогда не являлся членом политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Суд первой инстанции отклонил иск Моргенштерна к Минюсту РФ о снятии с него статуса иноагента. Исполнитель был включен в реестр 6 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что против рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента.