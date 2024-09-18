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Казахстанских художников отметили на международном фестивале

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 03:03 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Художников из города Шахтинска Карагандинской области отметили в специальной номинации международного фестиваля деревянного творчества, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Карагандинской области, Ерсин Темиргалиев и Жанибек Жумабеков удостоились специальной номинации "За популяризацию народного фольклора" на III Международном фестивале деревянной скульптуры. Оба преподают в детской художественной школе имени А. Исмаилова.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 03:03

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На работу "Чемпионы", высота которой более трех метров, ушло около недели. Художники изобразили победителя турнира "Казахстан барысы" и батыра Алтайского края. У одного на плечах победный пояс, у второго – волчьи шкуры.

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 03:03

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В течение 10 дней, помимо казахстанцев, на фестивале участвовали мастера из Китая, Ирана, Беларуси и 18 регионов России. Всего было заявлено 12 команд и 12 индивидуальных работ. Со слов конкурсантов, свою команду они назвали "Сарыарка-Қаракесек". А о фестивале узнали в Союзе художников Карагандинской области.

"Для участия нужно было отправить организаторам эскиз. Его одобрили. После чего мы получили официальное приглашение", – рассказал Ерсин Темиргалиев.
Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 03:03

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Бывшая следователь из Темиртау вошла в проект "100 новых лиц Казахстана" и в каталог мировых талантов.

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