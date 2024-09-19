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Нюша вспомнила развод и расплакалась

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 05:05 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
18 сентября, рассказывая о своем разводе с мужем певица Нюша заплакала, сообщает Zakon.kz.

Недавно певица расторгла брак с Игорем Сивовым. Этому предшествовали суды, после которых Нюша оставила детей жить с отцом. На фоне всех переживаний артистка записала песню "Сильные девочки" и рассказала, что пережила самый сложный период в своей жизни.

Продолжает захватывать социальные сети и предполагаемая мать троих детей Павла Дурова. Так 43-летняя Ирина Болгар назвала Telegram "совместно нажитым имуществом".

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