Нюша объяснила, почему после развода оставила детей в Дубае с их отцом

Фото: Instagram/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша поделилась, что спокойно оставила детей в Дубае под присмотром их отца Игоря Сивова, так как они с раннего возраста привыкли к самостоятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью RU.TV.

"Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им комфортно и одним, и вместе с нами. Нет зависимости друг от друга. Они знают, что мама улетает на гастроли, работает, приезжает и снова уезжает. Такая у нас жизнь", – сказала артистка. Также в эфире шоу "Тема" Нюша призналась, что самым дорогим подарком для ее дочери стало платье стоимостью 100 тысяч рублей. Ранее Нюша показала подросших детей.



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