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Культура и шоу-бизнес

Нюша объяснила, почему после развода оставила детей в Дубае с их отцом

Нюша объяснила, почему после развода оставила детей в Дубае с их отцом, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 23:34 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша поделилась, что спокойно оставила детей в Дубае под присмотром их отца Игоря Сивова, так как они с раннего возраста привыкли к самостоятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью RU.TV. 

"Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им комфортно и одним, и вместе с нами. Нет зависимости друг от друга. Они знают, что мама улетает на гастроли, работает, приезжает и снова уезжает. Такая у нас жизнь", – сказала артистка.

Также в эфире шоу "Тема" Нюша призналась, что самым дорогим подарком для ее дочери стало платье стоимостью 100 тысяч рублей. 

Ранее Нюша показала подросших детей. 

Айсулу Омарова
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