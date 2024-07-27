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Елдос Сметов победил призера Олимпиады и вышел в полуфинал Игр в Париже

Елдос Сметов одержал новую победу, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 16:02 Фото: НОК РК
Двукратный олимпийский призер Елдос Сметов (60 кг) вышел в полуфинал, победив лидера мирового рейтинга, серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ян Ю Вэй (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.

Вэй на прошлой Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль. На нынешних Играх он уже не сможет повторить свой успех.

Сметов отлично провел схватку против сильного оппонента, заработав балл. Казахстанец выиграл и пробился в полуфинал категории до 60 килограммов.

Вэй в свою очередь примет участие в утешительном раунде.

Соперник Сметова определится позже.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024, выиграв свой первый бой против спортсмена из Нидерландов.

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