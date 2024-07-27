Елдос Сметов победил призера Олимпиады и вышел в полуфинал Игр в Париже

Двукратный олимпийский призер Елдос Сметов (60 кг) вышел в полуфинал, победив лидера мирового рейтинга, серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ян Ю Вэй (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.

Вэй на прошлой Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль. На нынешних Играх он уже не сможет повторить свой успех.

Сметов отлично провел схватку против сильного оппонента, заработав балл. Казахстанец выиграл и пробился в полуфинал категории до 60 килограммов.

Вэй в свою очередь примет участие в утешительном раунде.

Соперник Сметова определится позже.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024, выиграв свой первый бой против спортсмена из Нидерландов.