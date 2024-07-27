Елдос Сметов победил призера Олимпиады и вышел в полуфинал Игр в Париже
Фото: НОК РК
Двукратный олимпийский призер Елдос Сметов (60 кг) вышел в полуфинал, победив лидера мирового рейтинга, серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ян Ю Вэй (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.
Вэй на прошлой Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль. На нынешних Играх он уже не сможет повторить свой успех.
Сметов отлично провел схватку против сильного оппонента, заработав балл. Казахстанец выиграл и пробился в полуфинал категории до 60 килограммов.
Вэй в свою очередь примет участие в утешительном раунде.
Соперник Сметова определится позже.
Ранее сообщалось, что дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024, выиграв свой первый бой против спортсмена из Нидерландов.
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