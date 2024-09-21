Дональд Трамп сделал признание относительно своей жены Мелании

19 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп проговорился относительно своей супруги, сообщает Zakon.kz.

Предметом обсуждения стало публичное признание Трампа о том, что он не читал недавно вышедшие мемуары своей супруги. Политик признался, что был слишком занят. Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Нью-Йорке. Об этом передает Vanty Fair.

Тем не менее он все равно посоветовал своим сторонникам купить книгу Мелании.

"Она только что написала книгу под названием "Мелания". Я надеюсь, что она сказала обо мне хорошие вещи. Но я не знаю, я был очень сильно занят. Так что сходите и купите книгу. Она замечательная", – сказал Трамп.

25 июля экс-первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск своей книги, а 10 сентября записала первое видеообращение после покушения на мужа.