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Легендарный певец спустя восемь лет после смерти может вновь вернуться на сцену

Дэвид Боуи, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 15:45 Фото: Instagram/davidbowie
Погибший восемь лет назад легендарный музыкант Дэвид Боуи может выступить на сцене в виде голограммы, сообщает Zakon.kz.

Имя певца было зарегистрировано как торговая марка в соответствии с классификацией, которая включает в себя и его голограмму, пишет газета The Sun. Таким образом, британский рок-исполнитель может вновь выступать, но в виде цифрового аватара.

"Шоу "Аватар" – это большой бизнес, и новаторское шоу ABBA доказало, что спрос на него огромен", – приводит газета слова собственного источника.

Ранее компания Pophouse приобрела права на музыку группы KISS, планируя сделать голографические аватары группы для выступлений. Компания также проводит голографические концерты группы ABBA.

К слову, в этом году Боуи мог бы отметить свое 77-летие. Он скончался в 2016 году в Нью-Йорке после 18 месяцев борьбы с раком печени.

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