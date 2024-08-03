Неопровержимые доказательства: история с отцовством Павла Дурова получила новый поворот

Наследство и отцовство основателя Telegram Павла Дурова в последние дни активно обсуждают в Сети. Ирина Болгар, предполагаемая мать детей Дурова, опубликовала с ним первое фото, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что 30 июля 2024 года 39-летний предприниматель шокировал общественность информацией о наличии у него свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.

Позднее проживающая в Швейцарии Ирина Болгар решила заявить, что воспитывает троих детей от Дурова.

По словам женщины, с долларовым миллиардером они познакомились в 2012 году. Судя по ее откровениям, уже менее чем через год она и Павел начали жить вместе "полноценной семьей". А в декабре 2013 года у них родился первый ребенок – дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017 – Давид.

Однако в 2018 году Болгар была вынуждена переехать в Европу. Поехать вместе с избранником в ОАЭ не получилось из-за местных законов.

Объясняя, почему именно сейчас женщина решила раскрыть великую тайну и заговорить об отношениях с Дуровым, она сослалась на детей. По ее словам, они начали задавать много вопросов и ей пришлось выйти в инфополе.

И уже через определенное время решительная Ирина обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти.

До последнего времени Forbes было известно лишь о двух детях Дурова, рожденных сокурсницей бизнесмена Дарьей Бондаренко, – дочери Алине Дуровой (2009 год рождения) и сыне Михаиле Дурове (2010).

2 августа Болгар оставила пост, посвященный Дурову:

"Трое против ста. Какого быть отцом, имея семью и при этом не быть женатым".

А уже сегодня, 3 августа, опубликовала еще один козырь: она показала семейную фотографию в полном составе.

Дуров заявление Болгар пока никак не прокомментировал.