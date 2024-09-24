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Глюкоза снизила гонорар за концерты после лечения

Глюкоза снизила гонорар за концерты после лечения, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:38 Фото: Instagram/glukozamusic
37-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, летом 2024 года ошеломила зрителей скандальным выступлением. Артистка после дала объяснения произошедшему и отправилась на лечение, сообщает Zakon.kz.

Теперь исполнительница возвращается к выступлениям и Telegram-каналу Mash стал известен новый райдер звезды.

В новом райдере Глюкозы остались дорогой коньяк, нарезки, фрукты, мед, печенье, закуски. Кроме того, Ионова требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних лиц, перелеты должны осуществляться бизнес-классом, переезды – на люксовых авто.

Также стоит напомнить, что после непристойного поведения артистки продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен через суд запретить Глюкозе использовать псевдоним и петь его песни.

Однако, согласно обновленному райдеру, на корпоративах она обещает исполнять старые треки.

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Сама же Глюкоза на днях разместила на странице в Instagram несколько публикаций, в которых заявила, что ее новый трек выйдет в эфир 27 сентября.

Но пользователи Сети без восторга восприняли данное известие, уточнив, что не могут забыть неудачное выступление и уже перестали слушать ее композиции.

  • До этого концерта слушала твои песни, сейчас тошнит от них.
  • Протрезвела?
  • Что с ней?
  • Пожалуй, отпишусь от этого. А то вдруг заразно.
  • Перестаньте нюхать клей, – пишут комментаторы.

Впрочем, есть и те, кто желает ей успехов и ждет концертов.

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