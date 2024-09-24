Глюкоза снизила гонорар за концерты после лечения
Теперь исполнительница возвращается к выступлениям и Telegram-каналу Mash стал известен новый райдер звезды.
В новом райдере Глюкозы остались дорогой коньяк, нарезки, фрукты, мед, печенье, закуски. Кроме того, Ионова требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних лиц, перелеты должны осуществляться бизнес-классом, переезды – на люксовых авто.
Также стоит напомнить, что после непристойного поведения артистки продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен через суд запретить Глюкозе использовать псевдоним и петь его песни.
Однако, согласно обновленному райдеру, на корпоративах она обещает исполнять старые треки.
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Сама же Глюкоза на днях разместила на странице в Instagram несколько публикаций, в которых заявила, что ее новый трек выйдет в эфир 27 сентября.
Но пользователи Сети без восторга восприняли данное известие, уточнив, что не могут забыть неудачное выступление и уже перестали слушать ее композиции.
- До этого концерта слушала твои песни, сейчас тошнит от них.
- Протрезвела?
- Что с ней?
- Пожалуй, отпишусь от этого. А то вдруг заразно.
- Перестаньте нюхать клей, – пишут комментаторы.
Впрочем, есть и те, кто желает ей успехов и ждет концертов.