Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" уехала из Казахстана
Об отъезде из Казахстана стало известно из Instagram актрисы. В Stories 23 сентября 2024 года она опубликовала видео из алматинского аэропорта и сообщила, что скоро у них с сыном вылет. Компанию им составила подруга, которая тоже взяла с собой сына. Позднее Альмира рассказала, что веселой компанией они улетели в Китай.
"Сделала себе подарок на день рождения – путешествие! А направление выбирал Заир – подарок для него, исполнение его одной из мечт "посетить все семь чудес света". Вот, решили начать с Китая… Кстати, Заир утверждает, что чудес света не семь, а восемь! Восьмое чудо света – это мама для каждого!" – написала Турсын сегодня, 24 сентября.
Подписчики актрисы согласились с высказыванием сына, а также пожелали им приятного путешествия:
- "Самых ярких эмоций".
- "Это просто огнище огненное!"
- "Как правильно сказал ваш сын".
- "Обожаю Китай! Приятного тебе путешествия".
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11 сентября 2024 года Альмира Турсын опубликовала нежный видеоролик в белом свадебном платье, после которого поклонники начали ее поздравлять и желать счастья. Позднее выяснилось, что свадьба на самом деле была сыграна в кино, а ее "мужем" стал актер Дастен Шакиров. Актеры сыграли главные роли в фильме "Моя половина".