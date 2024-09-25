Любовь Успенская посмеялась над Филиппом Киркоровым

24 сентября певица посмеялась над своим обидчиком, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Успенская дала волю торжеству над Филиппом Киркоровым.

"Ну что, Филя, шах и мат!" – с этой фразы начала она свой развернутый пост.

Со слов певицы, ее телефон был переполнен поздравлениями из-за победы в суде против Киркорова.

"Справедливость есть и я очень довольна решением суда! Я никого никогда не трогаю первая, но те кто трогают меня, всегда получают по заслугам", – отметила Успенская.

В завершении она выразила благодарность своей команде: адвокату и PR-менеджеру.

23 сентября Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы против Киркорова о защите чести и достоинства, присудив компенсацию в размере 90 тыс. рублей.