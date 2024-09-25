Любовь Успенская посмеялась над Филиппом Киркоровым
Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
24 сентября певица посмеялась над своим обидчиком, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram, Успенская дала волю торжеству над Филиппом Киркоровым.
"Ну что, Филя, шах и мат!" – с этой фразы начала она свой развернутый пост.
Со слов певицы, ее телефон был переполнен поздравлениями из-за победы в суде против Киркорова.
"Справедливость есть и я очень довольна решением суда! Я никого никогда не трогаю первая, но те кто трогают меня, всегда получают по заслугам", – отметила Успенская.
В завершении она выразила благодарность своей команде: адвокату и PR-менеджеру.
23 сентября Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы против Киркорова о защите чести и достоинства, присудив компенсацию в размере 90 тыс. рублей.
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