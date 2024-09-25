Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
К примеру, накануне, 24 сентября 2024 года, жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь. Под публикацией с Агатой артистка оставила лаконичную запись: "Чудеса да и только".
Поклонников наследница звездной семьи умилила своей харизмой, артистизмом и красотой. В комментариях Агату просто завалили комплиментами. Но подписчики не сошлись в одном вопросе – на кого же больше похожа дочь, на Меладзе или Джанабаеву:
- "Копия мамы!"
- "Прелесть! Волшебная".
- "Ой, я таю, прямо свое детство вспомнила".
- "Агата такая взрослая! Оказывается, еще и волшебница".
- "Какая она хорошенькая, маленькая мамина и папина волшебница".
- "Какой очаровательный ребенок. Впрочем, нет сюрпризов. Родители классные, люблю их".
- "Какая прелесть, какая Агаточка красивая, милая, да еще и волшебница. Очень красивая девочка уже, а вырастит вообще красавица будет, похожа и на вас и на папу".
Отметим, что Меладзе и Джанабаева долгое время скрывали от общественности свои отношения. И только в 2014 году, когда Валерий развелся с первой женой, он зарегистрировал брак с Альбиной. К этому времени у них уже было двое сыновей: Константин, который родился 26 февраля 2004 года, и Лука, родившийся 2 июля 2014 года. В апреле 2021 года Меладзе и Джанабаева стали родителями в третий раз – у них родилась дочь, которую назвали Агатой.
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали показывать семейные вайны.