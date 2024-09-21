"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе

Популярная казахстанская журналистка, ведущая и блогер Динара Сатжан сегодня, 21 сентября 2024 года, отмечает 42-летие. Этому она посвятила пост в своем Instagram, который заинтриговал ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией именинница отметила, что ее "42-й день рождения начинается в алматинском аэропорту с замечательными людьми".

"И я очень благодарна Всевышнему за то, что рядом со мной всю мою жизнь добрые, любящие и любимые люди. Моя семья! Мои родные! Мои друзья! Моя команда! Не хватало только одного человека – любимого мужчины. Сегодня он рядом и я счастлива!" – написала Динара Сатжан под фото с Бибигуль Тулегеновой и Валерием Меладзе.

Некоторые подписчики пошутили, предположив, что супруга российского певца Альбина Джанабаева после публикации Динары Сатжан напряглась и назвали журналистку интриганкой. Большинство просто поздравили именинницу с днем рождения:

"Где-то Джанабаева напряглась".

"Как сказал бы мой сынок: "Потолок интриги".

"Почему Меладзе стоит как работник аэропорта".

"С днем рождения вас, Динара! Желаем цвести и расцветать!"

"Динара ханым, желаю вам процветания, любви и все самого наилучшего. Ценю и люблю".

"Идеальный день рождения именно так и должен выглядеть – "Когда не ты фотографируешься с Меладзе, а он с тобой".

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Ранее сообщалось, что известный казахстанский дизайнер одежды Аида Кауменова поздравила с днем рождения Динару Сатжан.