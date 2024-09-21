Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе

&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:19 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Популярная казахстанская журналистка, ведущая и блогер Динара Сатжан сегодня, 21 сентября 2024 года, отмечает 42-летие. Этому она посвятила пост в своем Instagram, который заинтриговал ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией именинница отметила, что ее "42-й день рождения начинается в алматинском аэропорту с замечательными людьми".

"И я очень благодарна Всевышнему за то, что рядом со мной всю мою жизнь добрые, любящие и любимые люди. Моя семья! Мои родные! Мои друзья! Моя команда! Не хватало только одного человека – любимого мужчины. Сегодня он рядом и я счастлива!" – написала Динара Сатжан под фото с Бибигуль Тулегеновой и Валерием Меладзе.

Некоторые подписчики пошутили, предположив, что супруга российского певца Альбина Джанабаева после публикации Динары Сатжан напряглась и назвали журналистку интриганкой. Большинство просто поздравили именинницу с днем рождения:

  • "Где-то Джанабаева напряглась".
  • "Как сказал бы мой сынок: "Потолок интриги".
  • "Почему Меладзе стоит как работник аэропорта".
  • "С днем рождения вас, Динара! Желаем цвести и расцветать!"
  • "Динара ханым, желаю вам процветания, любви и все самого наилучшего. Ценю и люблю".
  • "Идеальный день рождения именно так и должен выглядеть – "Когда не ты фотографируешься с Меладзе, а он с тобой".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:19
Валерий Меладзе и его жена начали показывать семейные вайны
, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:19

Ранее сообщалось, что известный казахстанский дизайнер одежды Аида Кауменова поздравила с днем рождения Динару Сатжан.

Читайте также

Моцарт, ноты,
В Германии нашли ранее неизвестную композицию Моцарта
Известный певец восхитился красотой Астаны
Известный певец восхитился красотой Астаны
Брюс Уиллис
Семья Брюса Уиллиса боится, что он не доживет до 70-летия
Динара Халдарова
Сатжан Динара Меладзе Валерий 2024 год Артисты Продюсеры Журналистика Телевидение Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
волейболистка
Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: