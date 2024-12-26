Бритни Спирс впервые за два года увидела сыновей
Фото: Instagram/britneyspears
43-летняя американская поп-певица Бритни Спирс поделилась с общественностью радостным событием. Экстравагантная актриса проводит праздники вместе с сыновьями. Это произошло впервые за два года, сообщает Zakon.kz.
В описании к видео на странице в Instagram она уточнила, что это лучшее Рождество в ее жизни.
"Два года не видела своих мальчиков. Слезы радости и буквально в шоке каждый день! Я сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная! У меня нет слов!"Бритни Спирс
Стоит отметить, что у Спирс подрастают два сына: Шон Престон и Джейден Джеймс. Много лет назад певицу лишили родительских прав из-за ее проблем с психическим здоровьем.
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Не так давно Спирс в очередной раз шокировала поклонников достаточно откровенными фото. В этот раз она показала снимки окровавленных ступней после танцевальных тренировок.
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