Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото

25 сентября 2024 года голливудская пара отметила общий юбилей: звездные супруги родились в один день с разницей в четверть века. Майклу Дугласу исполнилось 80 лет, а его жене Кэтрин Зета-Джонс – 55. Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры женаты уже 24 года, сообщает Zakon.kz.

Обладатель двух премий "Оскар" обратился к супруге на странице в Instagram. Дуглас разместил фото Зета-Джонс и оставил следующую подпись:

"Моя сестра по дню рождения, я люблю тебя всем сердцем! Пусть твой новый год будет самым лучшим!"

Исполнительна главной роли в популярном сериале "Уэнздей" не осталась в стороне и также обратилась к мужу.

Она опубликовала архивный совместный снимок, подписав его:

"С днем рождения Майкла и меня! На фото мы в наш день рождения 25 лет назад! Я люблю тебя всем сердцем, наш друг сфотографировал нас в Нью-Йорке!"

Кроме того, актриса выложила свое фото в обнаженном виде в ванной и добавила, что за 25 лет отношений у нее закончились идеи для подарков.

"В моем праздничном костюме! После более чем 25 лет совместного празднования дня рождения с мужем у меня закончились идеи для подарков! Это второй вариант подарка, первый вариант – мячи для гольфа, конечно", – пошутила звезда "Легенды Зорро".

У пары двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. В 2013 году звезда "Основного инстинкта" заявлял о намерении подать на развод. Причиной он называл глубокую депрессию Кэтрин на фоне ее лечения от биполярного расстройства.

К концу года супруги возобновили отношения.

В августе Дуглас публично поздравил сына с днем рождения. Он разместил снимок Дилана и признался, что гордится им.