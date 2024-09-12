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92-летний россиянин впервые женился

92-летний россиянин впервые женился, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 16:23 Фото: zagsro.donland.ru
В российском Ростове-на-Дону необычная пара зарегистрировала брак. Оказалось, что жениху исполнилось 92 года, а его супруге 55 лет. На двоих новоиспеченной паре – 147 лет, сообщает Zakon.kz.

Церемония бракосочетания прошла в отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Как уточнили специалисты, для пенсионера брак стал первым.

"Николаю Хореновичу исполнилось 92 года, он не состоял в браке ранее и твердо решил отпраздновать очередной день своего рождения будучи женатым человеком", – отмечено в сообщении.

Свою супругу Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины, а Ольга Васильевна считает, что ее супруг самый добрый, отзывчивый и любящий.

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В мае 2024 года сообщалось, что молодожены из Филадельфии удивили своих внуков. Они заключили брак и побили рекорд из Книги Гиннесса: Марджори Фитерман – 102 года, Берни Литтману – 100 лет. Их суммарный возраст на восемь лет больше, чем у предыдущих рекордсменов.

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