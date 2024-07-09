15 дней пролетят: маму арестованного Кайрата Нуртаса поддерживают подписчики

Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова оставляет уже не первый пост в поддержку арестованного сына. Ее подписчики также активно подбадривают продюсера и советуют не расстраиваться, сообщает Zakon.kz.

8 июля 2024 года Айдарбекова опубликовала стихотворение про материнство, добавив видео с концерта сына.



Эта публикация не осталась без внимания. Армия поклонников звездной семьи пожелала терпения, отметив, что все будет хорошо.

Вы очень сильно переживаете. Ничего страшного, никто не застрахован. Новость живет две недели, выйдет и все забудется. Не переживайте, Гульзира. Все равно народ его песни слушал и будет слушать, ни одно мероприятие не проходит без песен Кайрата. Он поистине народный артист.

Все будет хорошо, не переживайте.

Кайрат – мой самый любимый певец! Как он красиво поет!!! Низкий поклон тебе и твоим родителям!

15 дней пролетят, – пишут пользователи Сети.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

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7 июля в концертном зале "Астана" должно было состояться выступление Кайрата Нуртаса. Концерт отменили.

Примечательно, что Айдарбекова 6 июня уже вступалась за 35-летнего сына Кайрата Нуртаса. Тогда она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери.