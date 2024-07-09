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15 дней пролетят: маму арестованного Кайрата Нуртаса поддерживают подписчики

Маму арестованного Кайрата Нуртаса поддерживают подписчики, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:28 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова оставляет уже не первый пост в поддержку арестованного сына. Ее подписчики также активно подбадривают продюсера и советуют не расстраиваться, сообщает Zakon.kz.

8 июля 2024 года Айдарбекова опубликовала стихотворение про материнство, добавив видео с концерта сына.

Эта публикация не осталась без внимания. Армия поклонников звездной семьи пожелала терпения, отметив, что все будет хорошо.

  • Вы очень сильно переживаете. Ничего страшного, никто не застрахован. Новость живет две недели, выйдет и все забудется. Не переживайте, Гульзира. Все равно народ его песни слушал и будет слушать, ни одно мероприятие не проходит без песен Кайрата. Он поистине народный артист.
  • Все будет хорошо, не переживайте.
  • Кайрат – мой самый любимый певец! Как он красиво поет!!! Низкий поклон тебе и твоим родителям!
  • 15 дней пролетят, – пишут пользователи Сети.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

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7 июля в концертном зале "Астана" должно было состояться выступление Кайрата Нуртаса. Концерт отменили.

Примечательно, что Айдарбекова 6 июня уже вступалась за 35-летнего сына Кайрата Нуртаса. Тогда она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери.

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