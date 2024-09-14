Назым Кызайбай в день рождения подарили автомобиль
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
14 сентября Назым Кызайбай стала обладательницей нового автомобиля Mini Cooper, сообщает Zakon.kz.
О подарке в день своего рождения бронзовая призер Олимпийских игр в Париже рассказала в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Также обладательницей нового авто стала участница Олимпийских игр в Париже, дзюдоистка Абиба Абужакынова.
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