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Назым Кызайбай в день рождения подарили автомобиль

Автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 04:40 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
14 сентября Назым Кызайбай стала обладательницей нового автомобиля Mini Cooper, сообщает Zakon.kz.

О подарке в день своего рождения бронзовая призер Олимпийских игр в Париже рассказала в Instagram-сторис.

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 04:40

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Подарок, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 04:40

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Также обладательницей нового авто стала участница Олимпийских игр в Париже, дзюдоистка Абиба Абужакынова.

Алия Абди
Транспорт Казахстан 2024 год Хорошие новости День рождения Бокс Спортсмены Подарки
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