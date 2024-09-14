Назым Кызайбай в день рождения подарили автомобиль

14 сентября Назым Кызайбай стала обладательницей нового автомобиля Mini Cooper, сообщает Zakon.kz.

О подарке в день своего рождения бронзовая призер Олимпийских игр в Париже рассказала в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Также обладательницей нового авто стала участница Олимпийских игр в Париже, дзюдоистка Абиба Абужакынова.