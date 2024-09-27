Ксения Собчак выяснила причину распадов звездных семей
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Причину разводов известных семейных пар выяснила Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.
Своим предположением она поделилась 26 сентября в Telegram-канале "Кровавая барыня".
"Во всем виноват коридор затмений. Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад таро", – иронично написала Собчак.
Днями ранее Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова, а 26 сентября стало известно о разводе с женой певца Shaman.
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