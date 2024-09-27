Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ксения Собчак выяснила причину распадов звездных семей

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 05:44 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Причину разводов известных семейных пар выяснила Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.

Своим предположением она поделилась 26 сентября в Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Во всем виноват коридор затмений. Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад таро", – иронично написала Собчак.

Днями ранее Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова, а 26 сентября стало известно о разводе с женой певца Shaman.

Читайте также

Оскар
Казахстанский фильм выдвинули на "Оскар-2025"
Фильм
Сильвестр Сталлоне анонсировал новый сезон известного сериала
Мама Кайрата Нуртаса едва не попалась на удочку мошенников
Мама Кайрата Нуртаса едва не попалась на удочку мошенников
Алия Абди
Россия Собчак Ксения Москва 2024 год Астрология Семья Знаменитости Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Почему Лев, Козерог и Скорпион всегда правы
Почему Лев, Козерог и Скорпион всегда правы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: