Ксения Собчак выяснила причину распадов звездных семей

Причину разводов известных семейных пар выяснила Ксения Собчак, сообщает Zakon.kz.

Своим предположением она поделилась 26 сентября в Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Во всем виноват коридор затмений. Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад таро", – иронично написала Собчак.

Днями ранее Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова, а 26 сентября стало известно о разводе с женой певца Shaman.