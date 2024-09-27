Филипп Киркоров поздравил "сестренку" с днем рождения
Фото: Instagram/fkirkorov
Известный российский эстрадный певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров посвятил трогательный пост Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек). Сегодня, 27 сентября 2024 года, украинской эстрадной певице исполняется 46 лет, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram народный артист РФ опубликовал видео с именинницей, снятое на песенном конкурсе "Новая волна".
"С днем рождения, сестренка! Ты у меня в крови…", – написал Киркоров под публикацией.
Ответа от Каролины долго ждать не пришлось. В комментариях она поблагодарила короля эстрады: "Спасибо, мой дорогой".
Подписчики восхитились дружбой Филиппа с Ани и присоединились к поздравлениям:
- "С днем рождения, Каролина".
- "Как клево, когда есть дружба между звездами".
- "Киркоров... умеет ценить дружбу! Надежный и преданный. Не всем это дано. Ани, с днем рождения!"
- "Она очень вас любит, в каждом интервью с такой благодарностью о вас говорит. Дай Бог каждому иметь такого настоящего друга, как Каролина. Она всегда с вами".
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