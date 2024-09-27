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Филипп Киркоров поздравил "сестренку" с днем рождения

Филипп Киркоров поздравил &quot;сестренку&quot; с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:47 Фото: Instagram/fkirkorov
Известный российский эстрадный певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров посвятил трогательный пост Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек). Сегодня, 27 сентября 2024 года, украинской эстрадной певице исполняется 46 лет, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram народный артист РФ опубликовал видео с именинницей, снятое на песенном конкурсе "Новая волна".

"С днем рождения, сестренка! Ты у меня в крови…", – написал Киркоров под публикацией.

Ответа от Каролины долго ждать не пришлось. В комментариях она поблагодарила короля эстрады: "Спасибо, мой дорогой".

Подписчики восхитились дружбой Филиппа с Ани и присоединились к поздравлениям:

  • "С днем рождения, Каролина".
  • "Как клево, когда есть дружба между звездами".
  • "Киркоров... умеет ценить дружбу! Надежный и преданный. Не всем это дано. Ани, с днем рождения!"
  • "Она очень вас любит, в каждом интервью с такой благодарностью о вас говорит. Дай Бог каждому иметь такого настоящего друга, как Каролина. Она всегда с вами".

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23 сентября 2024 года Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск Любови Успенской против Филиппа Киркорова, который назвал певицу "попрошайкой".

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