Григорий Лепс поцеловал 18-летнюю возлюбленную на глазах у ее матери

Журналисты запечатлели как российский певец Григорий Лепс проявляет чувства к своей 18-летней возлюбленной на глазах у ее матери, сообщает Zakon.kz.

Когда Григорий Лепс в начале лета 2024 года вывел на красную ковровую дорожку музыкальной премии 18-летнюю Аврору Киба, которую назвал своей невестой, никто ему не поверил. Но, похоже, певец серьезен в своих чувствах.

Журналисты онлайн-журнала Starhit засняли, как перед началом концерта артист подошел к невесте, поприветствовал ее маму, галантно поухаживал за обеими и посидел с ними несколько минут за столом. А когда собрался на сцену, нежно поцеловал любимую в губы и в лоб (психологи говорят, что это проявление истинной любви и заботы).

Проявление чувств произошло на глазах Аврориной мамы, которая, по слухам, против отношений дочери с артистом, но ничего не может с ней поделать. Женщина просит наследницу хотя бы не спешить со свадьбой (хотя шикарное кольцо от Graff в соцсетях Киба уже показывала).

Ранее российский эстрадный певец и музыкальный продюсер Григорий Лепс, которому 16 июля 2024 года исполнилось 62 года, улетел на отдых в Бодрум с молодой возлюбленной Авророй Киба.

