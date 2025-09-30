Дженнифер Лопес призналась, что развод стал лучшим событием

Известная певица Дженнифер Лопес официально развелась с актером Беном Аффлеком еще в начале 2025 года. Экс-супруги за все время не комментировали разрыв. Однако недавно Лопес прервала молчание. Знаменитость назвала развод лучшим решением в жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнительницы хита On The Floor, события изменили ее:

"Это было лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я стала более осознанной, я уже не та, что была год или полтора назад".

Также, как отмечено в публикации издания РБК Life, Лопес стала больше радоваться жизни.

"Радость – в том, чтобы жить, наслаждаться этими моментами и по-настоящему принимать жизнь и все, что она тебе дает, – уроки, которые она преподносит, и все ее триумфы. А трудные времена – это уроки, и я должна это понимать". Дженнифер Лопес

Актеры начали встречаться в 2002 году. Тогда же они обручились, но свадьбу пришлось отложить, а в 2004-м пара приняла решение расстаться. Лопес и Аффлек воссоединились в 2021 году, об их помолвке стало известно в апреле 2022-го, а поженились они в июле.

Для Лопес это был четвертый брак, а для Аффлека – второй.

