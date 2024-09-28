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Тайванец подал в суд на маму из-за коллекции манги

Манга, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 02:22 Фото: pixabay
Житель Тайваня подал в суд на свою мать после того, как она выкинула его любимую коллекцию манги без его разрешения, сообщает Zakon.kz.

Женщина устала от постоянно растущего числа комиксов у сына. Однажды, увидев, что книги из 32-томного сборника "Атаки титанов" немного влажные, она решила сдать их в переработку и освободить немного места. Вернувшись домой и обнаружив пропажу, 20-летний хозяин манги был так зол, что вызвал полицию и заявил на свою 64-летнюю мать. Об этом пишет Oddity Central.

После этого он подал иск об уничтожении личного имущества без его согласия. В суде он говорил, что "Атака титанов" – очень популярная манга, поэтому собрать заново всю коллекцию будет крайне сложно. К тому же некоторые из 32 томов больше не издаются и могут считаться предметами коллекционирования.

В свою защиту ответчица заявляла, что некоторые тома манги были влажными и занимали много места, поэтому выбросить их было оправдано. Женщина выразила желание помириться с сыном, но он не захотел с ней разговаривать.

Инцидент произошел в феврале этого года, но суд вынес вердикт на днях. Женщину оштрафовали на пять тыс. тайваньских долларов. Это примерно 76 тыс. тенге. Выплату этой суммы ей могут заменить общественными работами. Суд счел, что ее неуважение к собственности сына было неуместным. Владелец же манги по-прежнему не хочет мириться с матерью.

В другой семье все тоже не так однозначно к книгами. К примеру, Дональд Трамп случайно признался, что не читал новую книгу своей жены из-за нехватки времени.

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