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Свадебные наряды Окапова и Ескермес наделали шума в Казнете

Свадебные наряды Окапова и Ескермес наделали шума в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 00:34 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес 28 сентября опубликовала на своей странице в Instagram фото с популярным певцом Али Окаповым, на которых они позируют в свадебных нарядах, сообщает Zakon.kz.

Артисты принимают участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". В сегодняшнем выпуске пара выступила в свадебных нарядах, исполнив песню "Ақ тілек". 

"Тема любви в "Жұлдызды Жұп". Спасибо нашим семьям за поддержку и помощь в участии в этом проекте! Эту песню Али исполнил для Акерке, а Фариза — для Андрея. Пусть наша любовь будет вечной", – написала Фариза под постом.

Эти снимки мгновенно вызвали волну обсуждений среди подписчиков, некоторые из которых отметили, что Али и Фариза "идеально подходят друг другу".

  • Али и Фариза — настоящая звездная пара!
  • А вообще Али и Фариза больше друг другу подходят, как муж и жена!
  • Очень красиво смотритесь!

Казахстанская актриса Фариза Ескермес и певец Али Окапов в последнее время часто делятся совместными публикациями. Всему виной – участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". 24 сентября опубликовала шуточное видео с артистом. 

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