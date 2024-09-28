Свадебные наряды Окапова и Ескермес наделали шума в Казнете
Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес 28 сентября опубликовала на своей странице в Instagram фото с популярным певцом Али Окаповым, на которых они позируют в свадебных нарядах, сообщает Zakon.kz.
Артисты принимают участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". В сегодняшнем выпуске пара выступила в свадебных нарядах, исполнив песню "Ақ тілек".
"Тема любви в "Жұлдызды Жұп". Спасибо нашим семьям за поддержку и помощь в участии в этом проекте! Эту песню Али исполнил для Акерке, а Фариза — для Андрея. Пусть наша любовь будет вечной", – написала Фариза под постом.
Эти снимки мгновенно вызвали волну обсуждений среди подписчиков, некоторые из которых отметили, что Али и Фариза "идеально подходят друг другу".
- Али и Фариза — настоящая звездная пара!
- А вообще Али и Фариза больше друг другу подходят, как муж и жена!
- Очень красиво смотритесь!
Казахстанская актриса Фариза Ескермес и певец Али Окапов в последнее время часто делятся совместными публикациями. Всему виной – участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". 24 сентября опубликовала шуточное видео с артистом.
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