Свадебные наряды Окапова и Ескермес наделали шума в Казнете

Фото: Instagram/fariza_yeskermes

Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес 28 сентября опубликовала на своей странице в Instagram фото с популярным певцом Али Окаповым, на которых они позируют в свадебных нарядах, сообщает Zakon.kz.

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