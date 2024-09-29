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Алсу посмеялась над экс-супругом, опубликовав шуточное видео

Алсу посмеялась над экс-супругом, опубликовав шуточное видео, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 23:13 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу 29 сентября на своей странице в Instagram опубликовала шуточное видео, намекая на измены со стороны ее бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

Артистка разместила кадр из проекта "Светлаков+", на котором актер и шоумен Сергей Светлаков в роли телеведущей-гадалки, бывшей учительницы элитной школы Снежаны Денисовны рассуждает о верности мужчин. 

"Девочки, все эти мужчины – кабели страшные", – говорит Снежана Денисовна в кадре.

Алсу подписала этот ролик фразой, ставшей уже коронной у певицы: "Не врет".

Подписчики артисты оценили ее юмор и поняли, о ком идет речь:

  • Блин, Алсу и ее хэштег #врет, обожаю!
  • Пошлите уже их раз и навсегда на небо за звездочкой. 
  • Стеб. Кто понял тот понял!
  • Юмор и ирония – это твое.

В мае 2024 года стало известно, что певица подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц Алсу намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.

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