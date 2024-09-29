Алсу посмеялась над экс-супругом, опубликовав шуточное видео

Известная российская певица Алсу 29 сентября на своей странице в Instagram опубликовала шуточное видео, намекая на измены со стороны ее бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

Артистка разместила кадр из проекта "Светлаков+", на котором актер и шоумен Сергей Светлаков в роли телеведущей-гадалки, бывшей учительницы элитной школы Снежаны Денисовны рассуждает о верности мужчин.

"Девочки, все эти мужчины – кабели страшные", – говорит Снежана Денисовна в кадре.

Алсу подписала этот ролик фразой, ставшей уже коронной у певицы: "Не врет".

Подписчики артисты оценили ее юмор и поняли, о ком идет речь:

Блин, Алсу и ее хэштег #врет, обожаю!

Пошлите уже их раз и навсегда на небо за звездочкой.

Стеб. Кто понял тот понял!

Юмор и ирония – это твое.

В мае 2024 года стало известно, что певица подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц Алсу намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.