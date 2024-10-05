Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слухи о романе бывшего супруга певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова с 20-летней девушкой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост юрист опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, сейчас Абрамов действительно проводит много времени с молодой девушкой, но ею является 18-летняя дочь бизнесмена и артистки Сафина.

"И еще один важный нюанс: в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми", – написал Добровинский.

Адвокат также добавил, что не видит "ничего зазорного" в том, что у Абрамова могут начаться серьезные отношения.

"Ян и Алсу уже пару месяцев, как в разводе. Певица развод хотела – она своего добилась", – заключил он.

Ранее российские СМИ заявили о том, что бывший муж певицы Алсу завел роман с 20-летней девушкой из состоятельной семьи. Отмечалось, что у его новой избранницы арабские корни и внешне она похожа на певицу.

В мае 2024 года стало известно, что певица подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц Алсу намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.