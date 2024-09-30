Блогер и кавээнщица Татьяна Турлай рассказала, как учит казахский язык

Популярная казахстанская блогерша, кавээнщица, актриса театра и кино Татьяна Турлай ответила на вопросы подписчиков в Instagram 30 сентября 2024 года. Поклонники "русской келин" поинтересовались, как их кумиру удалось освоить казахский язык, сообщает Zakon.kz.

По словам блогерши, она его до сих пор осваивает.

"Я занималась по книгам и с учителем, разговариваю с носителями. Все через любовь", – ответила Турлай.

Также подписчики спросили у Татьяны, она больше русская или казашка, предположив, что и дома с мужем она разговаривает на казахском языке.

"Я 50 на 50... Да, разговариваем", – ответила она.

Фото: Instagram/tanya_turlai

Затем фолловеры закидали Турлай комплиментами, за что в ответ услышали от нее слова благодарности.

По словам Татьяны, она считала себя некрасивой и была очень закомплексованной, но благодаря поклонникам она стала уверенней в себе.

Фото: Instagram/tanya_turlai

3 июля 2024 года Татьяна Турлай опубликовала видео, снятое на сцене с группой "Ирина Кайратовна", и заявила, что исполнилась ее мечта.